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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Виновник резонансного ДТП на Космонавтов в Екатеринбурге выплатил потерпевшим миллион

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области завершили расследование громкого уголовного дела, возбужденного по факту смертельного ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

Авария произошла 11 апреля в уральской столице. В результате погибла женщина и пострадал ее малолетний ребенок. Сообщалось, что виновник резонансного ДТП пройдет психиатрическую экспертизу.

Как рассказал Накануне.RU Валерий Горелых, собранные следователями материалы вместились в три тома. Уголовное дело направлено для согласования и подписания обвинительного заключения заместителю прокурора области старшему советнику юстиции Вадиму Чукрееву.

"Фигурант резонансного дела по ходатайству полиции был арестован и до настоящего времени находится под стражей в СИЗО. За период разбирательства представители МВД организовали порядка 10 судебных экспертиз. Обвиняемый вину признал и выплатил потерпевшей стороне 1 миллион рублей. Потерпевшему малышу причинен тяжкий вред здоровью. Сейчас он уже выписан из больницы и с отцом находится на амбулаторном лечении", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что дело для рассмотрения по существу будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Теги: дело, ДТП, Космонавтов, полиция, Екатеринбург


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