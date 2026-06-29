Трамп сообщил, что Иран запросил встречу с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с американской стороной.

Переговоры пройдут во вторник, 30 июня, в Дохе, написал он в соцсети Truth Social.

По информации Reuters, США на переговорах с Ираном будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее по итогам технических переговоров США и Ирана были созданы четыре рабочих группы, которые будут заниматься урегулированием конкретных проблем. Сообщалось, что уже есть предварительные договоренности о разблокировании замороженных иранских средств на сумму 12 млрд долларов двумя траншами по 6 млрд. Также согласован механизм для безопасного прохода через Ормузский пролив.