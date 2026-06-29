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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье будут судить мужчину, убившего беременную женщину и спрятавшего ее тело на свалке

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК России завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Верещагино, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Ему предъявлено обвинение по пункту "г" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности).

По версии следствия, трагедия произошла 6 апреля 2026 года. Фигурант находился в своем автомобиле вместе с 22-летней потерпевшей. Женщина сообщила ему, что беременна от него, и пригрозила рассказать об этом его жене. В ответ на это мужчина задушил ее, а затем отвез тело на мусорную свалку и спрятал.

Личность подозреваемого была установлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативников УУР ГУ МВД по Пермскому краю. Через несколько дней после преступления мужчину задержали.

Следователи провели осмотры места происшествия, проверку показаний на месте, а также ряд экспертиз — генетическую, биологическую и судебно-медицинскую. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, свалка, беременная женщина


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