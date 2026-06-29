ФК "Урал" начнет новый сезон домашним матчем против "Торпедо"

Стали известны дата и время первой игры "Урала" в новом сезоне Первой лиги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, сезон-2026/27 команда откроет в понедельник, 13 июля, домашним матчем против московского "Торпедо". Встреча на "Екатеринбург Арене" начнется в 19:00 по местному времени.

Всего в новом сезоне уральская команда сыграет 34 матча в чемпионате. Первый круг продлится до начала декабря, а второй стартует в марте 2027 года и завершится 29 мая домашним матчем против "Челябинска".

Напомним, недавно у ФК "Урал" появился новый главный тренер: команду возглавил Сергей Юран.