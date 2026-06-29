В Прикамье из-за дождей возможны подтопления и отключение холодной воды

В Юрлинском округе Пермского края из-за дождей возможны подтопления и отключение холодной воды из-за подъема уровня в реке Лопве, сообщили Накануне.RU в администрации Юрлинского округа.

Подтопление угрожает улицам Заболотная, Заречная, Пушкина, Комсомольская, Комсомольский переулок, а также частично Кувинская и Ударная.

Власти региона советуют местным жителям запастись питьевой водой.

Ранее в Пермском крае прошли сильные дожди. По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник на востоке и юго-востоке края может выпасть до 40–50 мм осадков.