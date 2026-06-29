Pinterest заплатит 3,5 млн рублей за плохую модерацию контента

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Pinterest Inc на 3,5 млн рублей. Судья признала владельца социальной сети виновным в том, что он не следил за содержанием постов и не ограничивал доступ к запрещенной информации. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости прямо из зала суда.

Согласно материалам дела, компания нарушила российское законодательство о мониторинге социальных сетей. Владельцы платформы проигнорировали свои обязанности и не приняли меры против распространения недопустимого контента. В итоге суд применил статью 13.50 КоАП РФ и назначил административное наказание.

Теперь Pinterest Inc обязана выплатить в бюджет полную сумму штрафа. Это решение стало очередным шагом российских властей по контролю за работой иностранных ИТ-гигантов. Суд четко дал понять: зарубежные площадки должны самостоятельно фильтровать публикации и оперативно убирать материалы, которые нарушают закон.

Ранее таганский суд Москвы оштрафовал TikTok и Pinterest в общей сложности на 10,5 млн рублей за плохую модерацию контента. Обе компании проигнорировали требования закона и не удалили запрещенную в России информацию.