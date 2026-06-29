Представитель Пугачевой не в курсе ее решения завершить карьеру

Представитель певицы Аллы Пугачевой не смогла подтвердить либо опровергнуть информацию о том, что артистка перенесла операции на сердце и завершила карьеру.

"У меня такой информации нет. Я не в курсе", - сказала РИА Новости представитель артистки Елена Чупракова.

Ранее Mash сообщил, что 76-летняя Пугачева пережила две операции на сердце, после чего отказалась от всех выступлений по состоянию здоровья и завершила творческую карьеру. По данным Telegram-канала, Примадонна отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали $2 млн, и от частного мероприятия за $500 тысяч.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Общественники и депутаты неоднократно просили признать певицу иноагентом, однако Минюст заявлял, что не видит для этого оснований.

В 2025 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить одну из последних песен Аллы Пугачевой на предмет дискредитации российской армии.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ