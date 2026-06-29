Хинштейн попросил федеральное правительство о дополнительных поставках топлива в Курскую область

Губернатор Курской области Александр Хинштейн запросил дополнительные поставки топлива в регион у правительства России и Минэнерго РФ, сообщил глава региона

"Везде, кроме приграничных районов, ввели ограничения на отпуск ГСМ в канистры и другие тары. Вновь прошу всех отнестись к этому с пониманием: как только ситуация с топливом стабилизируется, все ограничения будут сняты. Обратился к коллегам в правительство РФ и Минэнерго РФ с просьбой о дополнительных поставках, рассчитываем на поддержку", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.