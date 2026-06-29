Миллиардный сговор в ЖКХ: ФАС раскрыла крупный картель в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба разоблачила крупный картель в Московской области. Четыре компании - "ПроектСтройМонтаж", "Московская областная инженерная компания", "Время" и "Региональная строительная производственная компания" - незаконно контролировали закупки в коммунальной сфере. В общей сложности фирмы получили контракты на сумму более 5,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Схема работала в пяти городах: Мытищах, Подольске, Щелково, Талдоме и Долгопрудном. Компании заранее договаривались не снижать цены на аукционах по строительству и ремонту котельных, водопроводных станций и очистных сооружений. Участники сговора лишь создавали видимость конкуренции, чтобы забирать государственные заказы по максимально высокой стоимости.

В итоге фирмы получали сверхприбыль из бюджета, а другие предприятия не могли честно участвовать в торгах. Сейчас ФАС зафиксировала подозрительные сделки на сумму 5 585 364 781 рубль.

Ведомство уже возбудило антимонопольное дело. Если инспекторы докажут вину компаний, нарушители заплатят огромные штрафы, размер которых будет зависеть от их годовой выручки. Этим расследованием ФАС предупреждает остальных участников рынка: ценовые сговоры в стратегических отраслях недопустимы.