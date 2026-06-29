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Общество Республика Крым
Фото: Накануне.RU

Отменены все археологические экспедиции Эрмитажа в Крыму - СМИ

В связи с обострением обстановки в Крыму Эрмитаж отказался от всех археологических экспедиций на полуострове в этом сезоне, передает Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на секретаря археологической комиссии музея Александра Бутягина.

Археологи собирались отправиться в Мирмекийскую экспедицию в Керчи еще в мае этого года, но несколько дней назад планы изменились: теперь волонтеров приглашают на раскопки в Прикубанье, куда будет проще добраться.

Александр Бутягин, много лет возглавлявший Мирмекийскую экспедицию, в декабре 2025 года был задержан в Варшаве по требованию Киева. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма". Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозили археологу тюремным сроком до 10 лет. В середине марта суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину. Однако, в апреле 2026 года Польша выдала Бутягина не Украине, а России – в рамках обмена задержанных и осужденных между Россией и Белоруссией с одной стороны и западными странами с другой. Ученого, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, сообщали в ФСБ.

Теги: александр бутягин, археологическая экспедиция, крым, эрмитаж


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