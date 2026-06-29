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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Квартирный вопрос: средняя цена жилья в Москве взлетела до 53,5 млн рублей

Цены на новые квартиры в старых границах Москвы выросли за год более чем на 25%. Эксперты компании "Метриум" подсчитали, что теперь покупка жилья в столице в среднем обходится в 53,5 млн рублей, пишет "Ъ". При этом рынок потерял большую часть доступных предложений: количество новостроек со средним бюджетом до 20 млн рублей сократилось на 63%.

В массовом сегменте новая квартира теперь стоит в среднем 20,1 млн рублей, хотя год назад покупатели тратили на сделку около 15,7 млн рублей - рост составил почти 30%. В бизнес-классе цены поднялись на 16%, достигнув отметки в 32 млн рублей. Премиальные новостройки подорожали еще сильнее - на 23%, и теперь стоят около 71 млн рублей. Самый низкий рост аналитики зафиксировали в элитном сегменте, где цены прибавили всего 4%.

Несмотря на такой скачок, в Москве еще можно найти 38 жилых комплексов массового и бизнес-класса, где средний бюджет не превышает 20 млн рублей. Больше всего таких проектов находится в Северо-Западном округе: там шесть жилых комплексов предлагают покупателям 664 варианта жилья.

Лидером по количеству самих квартир в недорогом сегменте стал Южный округ. Здесь застройщики предлагают почти 1 400 лотов в пяти разных проектах. Таким образом, даже при общем подорожании, в этих районах сохраняется самый большой выбор жилья для тех, кто ищет варианты в пределах 20 млн рублей.

Сообщалось, что российский рынок недвижимости столкнулся с серьезным парадоксом: девелоперы продолжают массово строить жилье, но продажи стремительно падают, и даже огромные скидки в 20% больше не привлекают покупателей. Глава компании "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков подтвердил, что снижение цен не увеличивает количество сделок, так как после отмены массовой льготной ипотеки рыночные ставки стали неподъемными для семей.

Теги: жилье, цена, квартира


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