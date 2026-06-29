И всё? За 6 лет в сёла переехало менее 7 тыс. учителей

По программе "Земский учитель" для работы в школах сёл и малых городов переехало 6,9 тыс. учителей. Такие данные привела замминистра просвещения Ирина Шварцман на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Читайте также: Учителям дадут особый статус

Программа была запущена в 2020 году с целью обеспечить педагогическими кадрами школы, расположенные в сельской местности или малых городах. Учителям - участникам программы выплачивается единовременно миллион рублей, на Дальнем Востоке и в воссоединенных регионах - 2 миллиона. В среднем за год в сёла переезжает около тысячи педагогов. Сколько учителей уходит из сельских школ, неизвестно. Всего там около 350 тыс. учителей. За 6 лет программа дала только 2% педагогов. То есть в масштабах страны эффективность программы практически нулевая.

Интересно, что, по данным Шварцман, уровень трудоустройства выпускников педвузов по специальности вырос с 2021 по 2024 гг. с 44% до 50%. Иными словами, половина выпускников даже не остаются в полученной профессии, уходя сразу. Сколько из оставшейся половины приходит в школы, тоже неизвестно. Ранее власти Татарстана признали, что после первого же года работы в школе там остаются только 23% пришедших молодых учителей.