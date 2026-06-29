В России изменят правила установки скорости на дорогах к 2027 году

Российские власти разрабатывают новые методические рекомендации, чтобы устанавливать оптимальную скорость на дорогах. Правительство утвердило план реализации Стратегии безопасности дорожного движения, согласно которому эти нормы примут в 2027 году. В Минтрансе сообщили ТАСС, что новые правила позволят определять и менять скоростной режим с учетом того, сколько машин едет по трассе, какого качества там асфальт и что находится рядом с дорогой.

Ведомство также планирует следить за тем, как работают новые положения после их внедрения. Сначала рекомендации будут добровольными, но позже на их основе власти создадут конкретный порядок для введения скоростных ограничений. Это поможет сделать правила на дорогах более понятными и логичными.

Сейчас скорость в России регулируют ГОСТы и ПДД. Если на дороге нет знаков, водители должны соблюдать стандартные лимиты: 20 км/ч во дворах, 60 км/ч в городах, 90 км/ч на трассах и 110 км/ч на автомагистралях. При этом "Автодор" и региональные власти уже сейчас могут менять эти цифры. Они учитывают категорию дороги, крутизну поворотов, наличие освещения, отбойников и количество аварий на конкретном участке.

Правительство утвердило план по повышению безопасности движения 14 мая 2026 года. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой до 2036 года. В него включили более 260 пунктов, которые касаются безопасности машин, качества дорог и обучения водителей. Главная цель всех этих мер - снизить смертность и травматизм в авариях.

Вечером 28 июня в Саткинском районе 20-летний водитель "Митсубиши Ланцер" выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и врезался в "Шкоду Октавию". В результате аварии травмы получили двое детей 11 и 15 лет, которые ехали в "Шкоде" вместе с отцом, а также сам виновник столкновения и двое его пассажиров.