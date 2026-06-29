В Башкирии автошкола повысила цены из-за ситуации с топливом

В Башкирии, где накануне власти ввели лимит на отпуск топлива в 30 литров, топливный ажиотаж начал снижаться, считает глава республики Радий Хабиров.

"Людям надо объяснять, какие меры предпринимаются, этот ажиотаж нам надо снимать. Он тоже очень сильно мешает. Отпуск топлива с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС мы увеличили. Эта ажиотажная волна, которая идет, по крайней мере, мы про республику говорим, она сбивается. Даже по сравнениям "утро — обед" мы видим снижение ажиотажа, но сказать, что мы достигли точки, когда все хорошо, нельзя. Нужно жестко довести [до снятия ажиотажа], управляя в ручном режиме", - цитирует Хабирова РБК.

Причинами ажиотажа глава республики назвал макроэкономические причины и причины субъективного характера.

Между тем, в одной из автошкол Уфы курсантов предупредили о повышении цен из-за ситуации с топливом. "Бензин в цене поднимается, услуги растут. Мы на таком уровне работали уже 2 года, цены не поднимали. Но бензин сейчас очень дорогой […] Сейчас все будут поднимать цены. В убыток никто работать не хочет. Других это тоже касается", - цитирует Telegram-канал "Осторожно, новости" представителя автошколы.