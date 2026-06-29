В Челябинске экс-главе фонда капремонта грозит срок по делу о взятке

В Челябинске в суд поступило уголовное дело экс-руководителя "Регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах" Виктора Тихоненко.

Материалы переданы судье, даты рассмотрения пока нет. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

По версии следствия, Тихоненко при отсутствии необходимости капремонта крыши дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске заключил договор на производство работ. В марте 2025 г. он же подписал акт приемки работ, которых не было, и заплатил за них 6,3 млн руб.

Кроме того, в апреле 2018 г., работая начальником отдела "оператора", Тихоненко якобы получил от представителя коммерческой организации взятку в виде покупки квартиры дешевле на 764 тыс. руб. За это он должен был определённым образом изменить конкурсную документацию по замене лифтов.