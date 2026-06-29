WP: Ирану наплевать на угрозы Трампа, он настаивает на полном контроле над Ормузом

Иран предъявил права на полный контроль над Ормузским проливом и фактически отмел все угрозы президента США Дональда Трампа, если Тегеран не уступит в вопросе открытия пролива. Об этом пишет The Washington Post.

В основе соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее, лежала договоренность о безопасном проходе судов через пролив. Трамп надеялся, что это снизит нагрузку на экономику США в результате снижения цен на энергоносители. Но министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил накануне, что распоряжаться Ормузским проливом будет Иран. В ответ посол США при ООН Майк Уолц заявил, что Иран ошибается, если думает, что Трамп позволит это делать.

Накануне Трамп снова пригрозил, что Иран может прекратить свое существование, если будет нарушать договоренности. Он сделал это после того, как американские военные нанесли авиаудары по иранским объектам за нарушение режима прекращения огня.

Иран и США расходятся в том, дает ли право подписанный меморандум о взаимопонимании Ирану право решать, кто и как будет проходить через Ормузский пролив. Обе стороны представляют это как свою победу. При этом большинство американцев выступают против войны с Ираном. Трампа в этом поддерживают лишь около 30%.