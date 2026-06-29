Песков: Лукашенко не передавал Путину никакого послания от Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе переговоров президенты двух стран обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность, эскалацию напряженности со стороны некоторых европейских стран и попытки провоцирования Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в Россию. Он провел с президентом РФ переговоры в формате тет-а-тет на Валдае. До этого Песков сообщал, что Путин и Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска.