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Происшествия Омская область
Фото: Накануне.RU

Полиция Омска задержала семерых подозреваемых в убийстве студента

В Омске полиция раскрыла жестокое убийство студента, которого преступники выманили на встречу обещанием подарить золотой самородок. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов сообщает, что мать погибшего заявила о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские нашли тело юноши на пустыре. Оперативники уже задержали семерых подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет, среди которых оказались две девушки. Следствие проверяет версию о том, что это было заказное убийство.

Преступники использовали легенду о золоте, чтобы заманить жертву к заброшенному зданию. Там они напали на студента, лишили его возможности сопротивляться и перевезли на пустырь. По данным МВД и прокуратуры, банда специально приехала в Омск из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Молодые люди тщательно готовились к преступлению и заранее придумали себе алиби.

Все задержанные нигде не работают, а друг с другом они познакомились совсем недавно в интернете. Сейчас суд решает вопрос об их аресте. Полиция и прокуратура продолжают выяснять детали дела, чтобы понять, кто именно заказал нападение на молодого человека.

Ранее следователи в Кемерове нашли погибшей 12-летнюю девочку, которая пропала 25 июня после ухода из дома. Полиция обнаружила ее тело на местном кладбище со следами поджога - так 54-летний подозреваемый пытался скрыть улики. 

Теги: полиция, студент, золото


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