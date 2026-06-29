Екатеринбург посетит действующий чемпион мира по паделу Алекс Чосас

В Екатеринбург приедет действующий чемпион мира по паделу. Алекс Чосас примет участие в очередном этапе международной лиги RCC Padel.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 9-11 июля на Падел-арене РМК пройдет очередной, третий этап международной лиги RCC Padel. За рейтинговые очки лиги и памятные призы поборются 24 пары. Екатеринбург посетят игроки из Аргентины, Бразилии, Франции, Мексики, Испании и Парагвая. Действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины, 27-я ракетка рейтинга FIP Алекс Чосас впервые приедет на Урал. Призовой фонд третьего этапа составит около 8,5 млн рублей.

"Сезон лиги RCC Padel подходит к своему экватору, и за это время она уже стала заметным событием на международной арене. Екатеринбург регулярно принимает звезд мирового падела, и всего за несколько этапов турнир объединил участников более чем из 20 стран. Мы приготовили множество сюрпризов для гостей третьего этапа лиги на Падел-арене РМК, и обещаем: зрителей ждет настоящий праздник", - рассказала президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

На кортах Падел-арены РМК вновь выступит спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди в паре с Аймаром Гоньи, которые попробуют защитить свой титул. Россиян представят первая ракетка страны и спортсмен Академии падел РМК Дмитрий Мягков, а также Даниел Пашаян, Максим Колобов, Павел Карпушкин и другие.

Церемония открытия пройдет 10 июля. Специальными гостями вечера станут артисты Niletto, Artik & Asti и Джиган. В этот день стоимость входного билета составит от 300 до 600 рублей. В остальные дни турнира вход свободный для всех зрителей.

Гостей ждет атмосфера большого спортивного праздника. В дни турнира будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки, в холле арены зрителей ждет экспозиция эксклюзивных автомобилей и мотоциклов из коллекции Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий от Русской медной компании.

Напомним, победителями первого и второго этапов лиги RCC Padel были Тито Аллеманди и Аймар Гоньи. Третий этап станет экватором первого сезона международной лиги. Впереди осталось еще два регулярных этапа лиги и мастер-финал, который пройдет в декабре.