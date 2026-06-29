29 Июня 2026
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Армия и ВПК Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Останки кировского летчика-героя Великой Отечественной войны торжественно захоронили на родной земле

В Кирове состоялась церемония захоронения останков героя Великой Отечественной войны, капитана, штурмана авиационного полка Машковцева Александра Ивановича

В торжественной памятной церемонии на Ново-Макарьевском кладбище приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенев, ответственный секретарь общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева, председатель региональной общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть» Руслан Хисамов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Останки героя Великой Отечественной войны были найдены весной 2026 года бойцами поискового отряда «Совесть» в районе поселка Листопадовка Калининградской области. Поисковики обнаружили фрагменты советского штурмового самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны и подняли останки двоих членов экипажа – капитана Александра Машковцева, уроженца деревни Машкачи Кировской области, и воздушного стрелка Павла Михеева. Также были найдены два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени и орден Красной звезды, принадлежавшие Александру Машковцеву.

"Сегодня знаменательный, справедливый день, мы провожаем в последний путь нашего земляка – Александра Ивановича Машковцева. Я благодарен ребятам-поисковикам, которые делают очень важное дело практически ежедневно, возвращая героев своим родным и близким. Мы всегда будем чтить память о наших земляках, россиянах, гражданах Советского Союза, которые отдали свою жизнь в борьбе со вселенским злом, с фашизмом. Так же, как и сейчас наши ребята на специальной военной операции продолжают дело своих дедов и прадедов. Я вижу здесь много молодёжи и знаю, что ваше поколение также будет достойно памяти предков. Вечная память героям! Обязательно организуем музейную экспозицию об Александре Ивановиче Машковцеве и его подвиге" – сказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Олег Машковцев также выразил благодарность поисковикам.

"И наша семья тоже имеет своих героев, один из них – Александр Иванович Машковцев. Ему было 23 года, когда он совершил своей последний полет, и всего 25 дней он не дожил до Великой Победы. В нашей семье память о нем трепетно хранится. Сегодня он будет захоронен на своей малой Родине. Это, конечно, торжественно-траурное мероприятие, но не покидает и ощущение радости, потому что с сегодняшнего дня будет место, куда мы сможем прийти и поклониться нашему родному человеку", – сказал Олег Машковцев.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Племянница Александра Ивановича Елена Шатунова поблагодарила поисков за их работу, губернатора Александра Соколова – за организацию захоронения островков.

Награды капитана Машковцева переданы на вечное хранение его родным, а личные вещи – в Музей воинской славы Кировской области.

Теги: герой великой отечествнной, захоронение, александр соколов, поисковики


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