Ситуация с топливом может оказать влияние на инфляционные ожидания россиян и ВВП

Центральный банк будет пересматривать среднесрочный прогноз в июле с учетом ситуации на топливном рынке.

"Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Наверное, с учётом этого актуализируем свой прогноз к июльскому заседанию. Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса", - цитирует "Интерфакс" заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина.

По его словам, текущая ситуация с топливом может ускорить рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а этот показатель иногда играет не меньшую роль, чем реальный рост цен.

Также может измениться и прогноз в части роста ВВП: "Конечно, ситуация, когда у нас несколько месяцев топливная отрасль работает не на полную мощность, она, наверное, вычтет из результатов ВВП этого года".