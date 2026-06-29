МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде в ближайшие два дня

В ближайшие два дня - 29 и 30 июня в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с и сильные дожди и ливни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели просят уральцев соблюдать меры предосторожности: избегать деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, не оставлять открытыми окна, двери и дымоходы. В случае ЧП необходимо обращаться по номеру 112.

Напомним, что ранее Свердловской области пообещали четыре дня очень сильных дождей. По данным канал "Погода в Екатеринбурге", только за июнь в городе выпало уже 150 мм дождем. Если выпадет еще 18 мм, будет побит рекорд 1986 года, а нынешний июнь станет самым дождливым в Екатеринбурге за всю историю наблюдений.