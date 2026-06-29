В Тверской области из палаточного лагеря госпитализировали более 10 детей

Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией из палаточного лагеря "Вымпел-Шторм" в Тверской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Ведомство организовало проверку по данному факту. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.

Ранее в Красноярском крае 16 детей, отдыхающих в лагере, обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Один ребенок госпитализирован с диагнозом "кишечная инфекция".