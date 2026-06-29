На Южном Урале ищут сорвавшуюся с сапа в воду туристку

В Челябинской области идут поиски туристки, которая отправилась на сплав по реке Ай и пропала.

Днём 28 июня группа туристов отправилась на сплав. В какой-то момент 35-летняя женщина ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки быстро унесло её. Сейчас спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда продолжают поиски путешественницы, сообщает южно-уральская поисково-спасательная служба.

Baza добавляет, что пострадавшая, возможно, не удержалась на сапе. Во время сплава она зацепилась за страховочный шнур (лиш) сапборда, потеряла равновесие и упала в воду. На мелководье женщина ударилась головой о камни и потеряла сознание, течение быстро унесло её.

Остальные участники группы пытались выловить туристку и до вечера самостоятельно прочёсывали реку. Сообщение о трагедии до спасателей дошло только через полдня.