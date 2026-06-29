ГК "КОРТРОС" вручила подарки медалистам на выпускных в школах Академического

27 июня в школах Академического района прошли выпускные вечера. ГК "КОРТРОС" традиционно поддержала выпускников в этот важный для них момент — компания вручила специальные подарки лучшим ученикам школ проекта "Академический", отличившимся не только в учебе, но и в общественной жизни.

Выпускные начались с видеообращения президента РФ Владимира Путина. После торжественных речей ребята получили аттестаты об окончании школы. Медалистов на мероприятиях отмечали первыми.

Число выпускников с медалями в школах Академического стабильно растет: если в 2025 году их было 87, то в 2026-м показатель достиг 95 человек. Лидером стала школа №16 — старейшее учебное заведение района, выпустившее 25 медалистов. В трех школах — №19, №23 и №181 — отличились по 12 человек. В школе №25 медалистов оказалось 10, в №123 — 9, в №31 — 8, в №133 — 4, в №79 — 3.

Медалистам, активно участвующим в общественной жизни района, отдельную поддержку оказало АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), вручив современные планшеты — подарки, которые помогут в дальнейшей учебе и профессиональном развитии.

"Сегодня наши дети шагают на новую ступень — становятся взрослыми. Вы берете судьбу в свои руки. Все зависит от вас, от вашего желания: кем вы хотите стать, что хотите делать. Главное — заниматься в жизни любимым делом. Тогда все будет получаться: утром будет желание идти на работу, а вечером — возвращаться домой", — обратился к выпускникам председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

"Месяц назад в этом зале прозвучал ваш последний звонок. Он дал старт очень напряженному периоду — выпускным экзаменам. И вот они позади, и сегодня вы будете держать в руках важные документы, которые дадут вам путевку в жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы волнение этого вечера переросло в радость от поступления в выбранные вами вузы — чтобы все сложилось так, как вы задумали", — отметила директор школы №19 Светлана Белова.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга.

Сейчас в Академическом районе работают уже 9 школ. А весной 2026 года в "Кварталах Конструктивизма" стартовало строительство еще одного учебного заведения, которое появится в квартале улиц Академика Ватолина — Рябинина — Академика Ландау — Академика Вавилова. Школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов.