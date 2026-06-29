Рост среднего балла ЕГЭ по математике может привести к отсеву способных выпускников - эксперт

В этом году из-за простых заданий ожидается заметный рост среднего балла ЕГЭ по профильной математике. Об этом третью неделю говорят эксперты. Но этот результат может парадоксальным образом сыграть против способных выпускников, поступающих на инженерные специальности, считает председатель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов.

Он имеет в виду, что высокие баллы могут получить не только выпускники, но и "просто хорошо натасканные репетиторами", если у них будут выше баллы по русскому языку. Но если МФТИ может проводить собеседование в качестве экзаменационного фильтра, то у других вузов такого права нет. Они могут зачислять абитуриентов только по баллам ЕГЭ, которые мало о чем говорят.

"На технические направления могут взять не того, кто лучше знает математику, а того, у кого выше сумма баллов за счет русского. Вот такая обратная сторона "легких баллов", - заявил ранее автор проекта Grand Exam - онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин.

ЕГЭ по профильному математике был 8 июня, но средний балл до сих пор не обнародован. Также власти никогда не озвучивают подробные результаты ни по одному предмету. Обычно сообщается лишь средний балл и число высокобалльников.