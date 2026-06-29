В МИД Эстонии назвали падение дронов "приемлемой ценой" за удары по России

Падение украинских беспилотников на территорию НАТО – это приемлемая цена, которую стоит заплатить в конфликте против России, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Конечно, мы не рады. Но мы не говорим Украине прекратить это", - сказал он в беседе с Financial Times, комментируя инциденты с БПЛА.

В конце марта Прибалтика открыла воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак по северо-западу России. В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что украинский режим намерен использовать не только воздушные коридоры, ранее предоставлявшиеся странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников.