50 АЗС временно не отпускают топливо – МЦУ Краснодара

29 июня в Краснодаре работают 56 АЗС. На 46 заправках есть бензин марки АИ-92, на 43 заправках – АИ-95. Дизель в наличии на 47 АЗС, "сотый" бензин – на 29 заправках, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

"На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Ещё 50 АЗС временно не отпускают топливо, а 8 объектов закрыты на ремонт/ребрендинг", - говорится в заявлении МЦУ.

Там же попросили граждан не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.