Киев планирует эвакуацию из Запорожья

Председатель украинской оккупационной администрации Запорожской области Иван Федоров обсуждал с Зеленским перенос всех органов власти с левого берега на правый из-за приближения к городу ВС РФ, которые наносят удары и уже отчасти контролируют небо над Запорожьем. Об этом пишут украинские телеграм-каналы.

После поездки в Киев Федоров уже будто бы подготовил соответствующее распоряжение. Эвакуировать планируется банки, крупные предприятия и часть инфраструктурных объектов. При этом переезд органов власти не будет афишироваться, хотя долго скрывать это вряд ли удастся.

В городе ранее проживало около 700 тыс. человек. Особенностью Запорожья является то, что город, в отличие от Херсона, в основном расположен на левом берегу Днепра. Запорожская область освобождена примерно на 80%, но вот Запорожье до сих пор оккупировано ВСУ. Фронт медленно приближается к областному центру.

Российские войска, несмотря на усиленную оборону противника, ежедневно широким фронтом продвигаются на запорожском направлении, заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что нашим передовым подразделениям до южных окраин города осталось около 12 км.

Также киевский режим проводит эвакуацию предприятий из Краматорска. Эксперты связывают это с пониманием того, что эти города не удержать.