В Югре действуют 34 лесных пожара: наиболее сложная обстановка в Нижневартовском районе

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 29 июня действуют 34 лесных возгорания на общей площади 7 434,1 гектара. Шесть очагов локализованы на площади 281,5 гектара, сообщили Накануне.RU в МЧС Югры. В тушении участвуют 352 человека — специалисты Авиалесоохраны Югры, сотрудники Главного управления МЧС, КУ "Центроспас-Югория", а также авиация.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Нижневартовском районе, где с 27 июня введен режим ЧС муниципального характера — он будет действовать до 18 июля. Для усиления группировки в район поселка Сосновый Бор направлена мобильная группа из 15 человек. Личный состав оснащен техникой, оборудованием и экипировкой, позволяющей эффективно действовать в условиях лесных пожаров, в том числе в удаленной и труднодоступной местности.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.