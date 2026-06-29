На западе Южного Урала в аварии пострадали пятеро

В Саткинском районе Челябинской области произошла авария. В ней пострадали несколько человек.

Вечером 28 июня на 269-м километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка "Митсубиши Ланцер" выехал на "встречку", что было запрещено. Там автомобиль столкнулся с ехавшей навстречу "Шкодой Октавией".

39-летний водитель "Шкоды" вёз в автомобиле свою семью. Травмы получили пассажиры 11 и 15 лет из этой машины. Также в больницу попали два пассажира и 20-летний водитель "Митсубиши". Проводится проверка, сообщает саткинский районный отдел ГАИ.