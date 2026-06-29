Кировчанин Владислав Головин — легендарный морпех "Струна" в составе федеральной пятёрки ЕР на выборах в ГосДуму

Кировчанин Владислав Головин, легендарный морпех «Струна», Герой России, руководитель главного штаба «Юнармии», вошел в федеральный список «Единой России» на выборы в Государственную Думу – вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, военкором Евгением Поддубным, детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

Напомним, ветеран специальной военной операции, чей красный рюкзак в зоне СВО мгновенно обращал противника в панику и бегство, стал символом современного защитника Отечества. Включение "Струны" в пятерку федеральных лидеров на выборах подтверждает это.

"Владислава Головина я знаю очень давно, он учился в одном классе с моим сыном в кировской школе № 28 и всегда выделялся среди сверстников ответственностью, активностью, жизнелюбием, уважительным отношением к педагогам. У него очень хорошая семья, замечательные родители, которые вырастили настоящего героя, – говорит председатель Союза журналистов Кировской области Елена Урматская. – И то, что Владислав Головин, кировчанин, вошел в федеральный локомотив на выборах в нижнюю палату российского парламента (такое впервые для Кировской области), – еще одно подтверждение: вятская земля растит достойнейших людей, которыми может гордиться вся Россия! И, конечно, это говорит о том, что наш регион все больше набирает вес на федеральном уровне".

Руководитель Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко подчеркивает, что для делового сообщества Кировской области не просто важно, а показательно: "Это признание не только личного вклада Владислава Головина в нашу победу. Это признание каждого из тех, кто прошёл службу, кто сейчас находится на передовой. Признание тех, кто на деле готов нести ответственность за страну и за регион на федеральном уровне. Желаю Владиславу успеха и уверен, что опыт защитника Отечества будет востребован в парламентской работе".