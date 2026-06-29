В красноярской тайге загадочно пропала еще одна семья

СМИ сообщают о еще одной загадочной пропаже семьи туристов в красноярской тайге. По данным Shot, спасатели уже девять дней не могут найти следов супругов, которые еще 20 июня ушли на сплав по реке Агул и перестали выходить на связь.

ЧП произошло в Ирбейско-Саянском округе края. Сообщается, что поисковики уже обследовали 58 км береговой линии и не нашли ни лодки, ни вещей.

Место исчезновения пары находится примерно в 200 км от территории, где пропали в октябре 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью. Никаких следов туристов тогда обнаружить не удалось, хотя поисковая операция охватила огромную территорию. Уже в этом году в обследуемом районе нашли часть палки для скандинавской ходьбы, которая, предположительно, могла принадлежать Усольцевым, но продвижения в поисках эта находка не дала. Выдвигались самые разные теории о произошедшем: от нападения диких животных до побега семьи за границу.