В Югре в ДТП погибла четырехлетняя девочка

В Югре в ДТП погибла четырехлетняя девочка, еще двое детей и двое взрослых пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Трагедия произошла 28 июня на 98 километре автодороги Нижневартовск - Радужный. Столкнулись автомобиль "ГАЗ" и "Тойота Камри". Погибла девочка из легкового автомобиля. Водитель и трое пассажиров, в числе которых двое детей, пострадали и были доставлены в больницу.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура Нижневартовского района проводит проверку по факту ДТП. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

