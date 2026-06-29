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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Аномальная жара в Европе убила более 1300 человек за неделю

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о резком росте смертности в Европе. Всего за семь дней из-за сильного зноя скончались более 1300 человек. Глава организации назвал тепловой стресс "тихим убийцей" и пояснил, что европейские дома, офисы и школы просто не приспособлены к такой погоде. По его словам, Европа нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир, поэтому жители континента сталкиваются с серьезной опасностью, пишет РИА Новости.

Сейчас от экстремальной жары страдают 150 млн человек. Власти закрывают школы, а энергетические системы работают на пределе возможностей. Гебрейесус отметил, что из-за глобального потепления аномальная погода стала ежегодным явлением, хотя раньше такие рекорды случались раз в поколение. ВОЗ призывает европейские страны срочно принять планы по защите здоровья людей, чтобы снизить риски от климатических изменений.

В середине июня температура во многих регионах поднялась выше 40 градусов. Франция, Великобритания, Нидерланды и Италия ввели максимальный красный уровень опасности. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время с последствиями аномального зноя столкнутся как минимум 94 миллиона человек. Специалисты настаивают на внедрении новых мер безопасности, так как старые методы защиты населения в условиях быстрого потепления больше не работают.

Ранее в Нижневартовском районе Югры экстренные службы усилили группировку для борьбы с девятью лесными пожарами, которые охватили почти 740 гектаров. Огонь тушат более 300 специалистов, включая подкрепление из соседних авиаотделений, но работу осложняют тридцатиградусная жара, засуха и сильный ветер.

Теги: Европа, жара, температура


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