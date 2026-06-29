"Пятерочки" и "Перекрестки" откажутся от продукции Ferrero

Сети "Пятерочка" и "Перекресток" откажутся от закупки продукции компании Ferrero — это Kinder, Raffaello, Nutella, Ferrero Rocher. В компании X5, которой принадлежат сети, объясняют решение "неоправданно завышенными отпускными ценами". Сейчас продукции Ferrero в магазинах осталось чуть больше чем на месяц, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ритейлеру.

"Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей", - заявили в X5.

При этом ритейлер готов к переговорам с условием пересмотра условий, и может возобновить закупки, если отпускные цены придут к "справедливому уровню".

В прошлом году похожая ситуация у X5 сложилась с продукцией компании Mars (Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, "Коркунов" и др.). В итоге ритейлер и производитель смогли договориться о цене и поставки возобновились.