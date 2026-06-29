В Приморье власти ограничили продажу топлива большегрузам – во всём виноваты "недобросовестные покупатели"

В Приморском крае власти ввели лимит на отпуск топлива большегрузному транспорту. Так, в городе они смогут заправиться не более чем на 100 литров, на трассе – на 200 литров, сообщил зампред правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

По его словам, ситуация с бензином и дизельным топливом находится на особом контроле, при этом "сформированные на сегодняшний день запасы топлива позволяют покрывать потребность жителей и предприятий края".

По словам чиновников, ограничения вводятся только из-за искусственно созданных условий: "Однако с учётом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры".

"В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе – до 200 литров. Такие объёмы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются", – рассказал зампред правительства, добавив, что при снижении ажиотажного спроса вынужденные ограничения будут отменены.

Объем топливного бака стандартной фуры обычно варьируется от 400 до 1000 литров. Для большинства магистральных тягачей универсальным стандартом считается емкость в 550–700 литров на один бак. На тяжелых грузовиках часто устанавливают сразу два бака, что увеличивает общий запас топлива до 1200–1500 литров, позволяя проходить большие расстояния без дозаправок.