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Фото: Накануне.RU

В пику Польше? Зеленский анонсировал создание пантеона "героев-бандеровцев"

Зеленский внес в Раду законопроект "Об украинском национальном пантеоне". Он предусматривает создание пантеона с целью чествования "самых выдающихся представителей украинской нации". Речь идет прежде всего о бандеровцах, которые уничтожали поляков, евреев и других людей ради "украинской идеи" в первой половине ХХ века.
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Создание пантеона "героев-бандеровцев" Зеленский анонсировал в конце мая, когда в Люксембурге эксгумировали останки второго главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены и перезахоронили в Киеве. Зеленский принял личное участие, чем возмутил польские власти. Чуть позже он присвоил имя УПА* одному из подразделений ВСУ, что стало причиной лишения его высшей госнаграды Польши - ордена Белого орла.

Киевский режим собирается перезахоронить на Украине и останки своего идола - Степана Бандеры. По словам Зеленского, населению нужно менять историческую память в сторону украинского нацизма. Возможно, решение принято совместно с Европой, которая заинтересована в "заказе". Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, МИД Украины идентифицировал 98 таких погребений в 21 стране Европы.

"То есть все отребье нацистское, коллаборационистское, человеконенавистническое будет собрано по всему миру для того, чтобы стать частью славы, материализованной славы на территории нынешней Украины", - подчеркнула она.

* запрещенные в РФ террористические организации

Теги: зеленский, бандеровцы


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