Сотни свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

Более 300 жителей Среднего Урала рискуют пропустить свой заграничный отпуск из-за непогашенных долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Поскольку ограничения не снимаются сразу же после оплаты, судебные приставы просят заранее позаботиться о своих задолженностях.

"Требуется время на обработку информации, поступление средств и официальное снятие запрета. Оставлять этот вопрос на последний момент – значит рисковать сорвать свой отпуск. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, важно регулярно проверять наличие задолженностей", – говорится в сообщении.

Проверить свой статус должника и оплатить долги можно как на сайте ГУФССП, так и на портале "Госуслуг". На последнем через сервис "О ходе исполнительного производства" также можно узнать об ограничении на выезд. Уральцы также могут записаться на прием к судебному приставу-исполнителю через сервис "Электронная очередь записи на личный прием" на сайте ГУФССП.

Приставы отмечают, что ограничение выезда за границу является одной из наиболее действенных мер, применяемых судебными приставами для принудительного взыскания задолженностей. Только с начала года благодаря данной мере с должников было взыскан более 1,6 млрд рублей, которые пошли на погашение долгов по алиментам, кредитам, штрафам, налогам и другим обязательствам.