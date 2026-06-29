В Красноярском крае площадь пожаров за сутки выросла на 20 тысяч гектаров

Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 20 тыс. гектаров и составляет сейчас 275 тыс. гектаров – это сравнимо по площади с двумя Красноярсками. В регионе введен режим ЧС, сообщили в лесопожарном центре субъекта.

В регионе действует 178 пожаров. В центре утверждают, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют почти 2 тыс. человек. Основная часть пожаров приходится на шесть округов на севере края.

Ситуация усугубляется жаркой сухой погодой, отсутствием осадков, сильным ветром и грозами.