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Политика В России
Фото: пресс-служба президента России

Путин рассказал о предложении Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, почему делается это предложение - потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, звучало и еще одно предложение: ограничить боевые действия только ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Путин пояснил, что это бы позволило ВСУ перебросить в эти регионы подразделения из других точек. "В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", - подчеркнул президент.

Также, по словам главы государства, то, что удары киевского режима по энергетике РФ создают определенные проблемы, является очевидным. "Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический", - заявил Путин.

Теги: путин, киев, удары вглубь россии


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