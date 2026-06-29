В Челябинской области в аварии погибли двое

На юге Челябинской области случилась авария. Погибли двое людей.

Трагедия произошла вечером 28 июня. На 63-м километре трассы Южноуральск – Магнитогорск в Пластовском районе Hyundai accent выехал на "встречку". Там он столкнулся с "ВАЗ-2114".

Иномарка загорелась. 23-летняя водитель отечественного автомобиля умерла на месте. 19-летний водитель иномарки получил ушибы и ссадины. 19-летний пассажир этой же машины умер на руках врачей по пути в больницу, сообщает управление ГИБДД по Челябинской области.