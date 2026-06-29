В Екатеринбурге суд прикрыл кафе "От Души" после проверки Роспотребнадзора

Суд приостановил работу кафе быстрого питания в Екатеринбурге. Роспотребнадзор нашел в заведении массу нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, проверка проводилась в кафе "От Души" на улице Ильича, 47 в уральской столице. На объекте были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

Деятельность кафе быстрого питания "От Души" была приостановлена Роспотребнадзором. Объект опечатан, а протокол о временном запрете деятельности направили в суд. По решению Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга кафе закрыто на 60 суток.