В Астрахани люди массово отравились котлетами: возбуждено уголовное дело

В Астрахани возбуждено уголовное дело после массового отравления людей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Астраханской области, речь идет о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Как было установлено, в июне этого года в Астрахани была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос.

"По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей. Одна женщина 1964 года рождения скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез", - сообщили в СК.

Сейчас проводится расследование.