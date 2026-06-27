Лукашенко проведет переговоры с Путиным "в расширенном составе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе", - рассказала она.

Лукашенко накануне прибыл с рабочим визитом в Россию. Он провел с Путиным переговоры в формате тет-а-тет на Валдае.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в ближайшее время планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Минска.