22 команды вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Стали известны почти все участники плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.

На сегодняшний день в плей-офф вышли 22 команды. За кубок мира будут бороться Германия, Парагвай, Франция, Швеция, ЮАР, Канада и Нидерланды.

Также в матчах на вылет сыграют Марокко, Испания, США, Босния и Герцеговина, Бельгия, Бразилия, Япония, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Аргентина, Кабо-Верде, Австралия, Египет и Швейцария.

В групповом турнире осталось сыграть шесть матчей. Остальные участники плей-офф и точные пары определятся позже.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир продлится до 19 июля.