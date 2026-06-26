Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Гладкова послом РФ в Абхазии

Президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии, об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Ранее на этой неделе комитет Госдумы по делам СНГ одобрил назначение Гладкова послом РФ в Абхазии. Вопрос о назначении Гладкова комитет рассмотрел в закрытом режиме. По словам первого зампреда комитета Константина Затулина, хоть Гладков и не имеет опыта дипломатической работы, на посту руководителя региона он проявил себя, поэтому депутаты одобрили его кандидатуру.

Слухи о том, что Гладков перейдет на работу послом, появились еще до его отставки в середине мая этого года.