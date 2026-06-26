На заседании городской Думы, которое провел Игорь Седов, депутаты внесли корректировки в бюджет Астрахани

На состоявшемся под председательством Игоря Седова заседании Городской Думы Астрахани депутатский корпус одобрил изменения в главный финансовый документ муниципалитета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

В рамках обсуждения вопроса на заседании выступили представители финансово-казначейского управления, контрольно-счетной палаты и председатель комитета по бюджету, финансам и налогам городской Думы Астрахани.

Внесённые поправки затронули ключевые параметры бюджета.

Так, пересмотрены объёмы доходной и расходной частей, а также показатели дефицита, которые остались в рамках установленных ограничений. Также ввиду изменения сумм трансфертов из вышестоящих бюджетов корректировки коснулись распределения бюджетных ассигнований по отдельным статьям и муниципальным программам.