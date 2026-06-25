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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург на "Иннопроме" представит технологии в сфере автоматизации, транспортного машиностроения и новых материалов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание коллегии администрации города. Темой встречи стала подготовка к проведению Международной промышленной выставки "Иннопром". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян рассказал, что тематические треки будут посвящены цифровому производству, технологиям для городов, автоматизации и робототехнике, промышленной инфраструктуре, техрегулированию, международному сотрудничеству и другим темам.

Среди прочих мероприятий гости выставки смогут посетить круглый стол "Роль муниципалитетов в развитии Российско-Китайского сотрудничества" и сессию "Культурная дипломатия как инвестиция в будущее", панельную дискуссию "Баланс контроля и поддержки: практика подтверждения российского происхождения в производстве" и питч-сессию "Все на завод: презентация новых объектов промышленного туризма на карте УрФО".

Также на площадке "Иннопрома" пройдет традиционная церемония награждения победителей конкурса "Лучший налогоплательщик 2025 года" и подписание соглашений о сотрудничестве.

Центральным событием деловой программы станет главная стратегическая сессия "Индустрия 360: производство без границ" с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний.

иннопром 2024(2024)|Фото: Накануне.RU

На стенде Свердловской области представят 9 экспонентов из Екатеринбурга – предприятий, работающих в сфере автоматизации, транспортного машиностроения, новых материалов и компонентов, промышленного ИТ и прочих направлений.

Традиционно участники и гости выставки будут обеспечены бесплатным автобусным трансфером от гостиниц до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и в обратном направлении.

Для участников также запланированы обзорные экскурсии по Екатеринбургу и ознакомительные поездки на завод рецептурной оптики ODV и на Уральский завод химического машиностроения.

В этом году "Иннопром" пройдет в уральской столице на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" с 6 по 9 июля.

Главная тема 2026 года — "Индустрия 360: производство без границ". Она подразумевает формирование инновационных и человекоориентированных производственных систем, где автоматизация и искусственный интеллект создают базу для гибких производственных цепочек.

Страна-партнер  выставки— Республика Индонезия. Ее национальная экспозиция займет более 1,5 тыс. кв.м. Также участие с национальными стендами подтвердили Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 

 

Теги: Иннопром, Екатеринбург


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