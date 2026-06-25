Суд продлил арест "Гие Свердловскому" до конца лета

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Георгию Акоеву, также известному как "Гия Свердловский". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Акоев пробудет под стражей до 30 августа. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, Акоев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как считает следствие, "Гия Свердловский" имеет уголовный статус так называемого "вора в законе". По этому делу он был арестован в 2025 году.